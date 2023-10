Shakhtar Donetsk | un ex Cagliari allenatore ad interim

Commenta per primo Cambio in panchina per lo: ufficiale l'addio del tecnico Patrick van Leeuwen e del suo staff, partita la caccia al nuovo allenatore.

SHAKHTAR DONETSK, ESONERATO PATRICK VAN LEEUWEN - Sportmediaset Sport Mediaset

SHAKHTAR DONETSK, DARIJO SRNA SARÀ IL NUOVO ALLENATORE AD INTERIM - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo l'esonero di Patrick Van Leeuwen, lo Shakhtar Donetsk ha deciso di puntare su Darijo Srna. L'ex calciatore croato è stato scelto ...Cambio in vista sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino ha deciso di esonerare Patrick Van Leeuwen nonostante il successo in trasferta ...