Sfamare il pianeta | il ruolo cruciale del suolo nel combattere il cambiamento climatico

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Unben curato è la base di ogni sistema agricolo produttivo. Fornisce i nutrienti essenziali per le piante e influisce sulla salute delle colture e sulla loro resistenza alle malattie e ai parassiti. Senza terreni sani, la produttività agricola diminuirebbe, mettendo a rischio l’approvvigionamento alimentare di molte comunità”. In occasione della Giornata Mondiale per l’Alimentazione abbiamo incontrato Gianmaria Sannino, climatologo dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che dal 2022 dirige la divisione dell’ENEA “Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali’. Il centro di ricerca è focalizzato sullo studio dele dei suoi impatti, sull’inquinamento atmosferico e sulla prevenzione del rischio sismico e ...