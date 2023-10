Settore Giovanile Inter | risultati weekend | 2 vittorie | 3 pari e 2 KO

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19 Femminile, l’Under 18, l’Under 17, l’Under 17 Femminile, l’Under 16, l’Under 15 e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i. UNDER 19 FEMMINILE Amichevole,-Biassono U15 maschile 3-1 Marcatori: 22? Dicataldo, 75? Cotugno, 80? Zappettini. UNDER 18 Campionato, 5ª giornata: Atalanta-0-0 UNDER 17 Campionato, 6ª giornata:-Udinese 3-3 Marcatori: 15? Kukulis, 47? Idrissou, 90? Humanes Gomez. UNDER 17 FEMMINILE Campionato,-Villa 0-0 UNDER 16 Campionato, 4ª giornata: Cagliari–2-1 Marcatori: 40? Vukaj. UNDER 15 Campionato, 4ª giornata: Cagliari-0-3 Marcatori: 33?, 50?, 74? ...