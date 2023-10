Serie A | Ibrahimovic si apre | Messi in MLS | Balotelli | Barcellona | ??scommesse in Italia…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 2023-10-15 16:31:34 Giorni caldissimi per il calcio italiano! ELo svedese continua a brillare ovunque vada. Zlatanè stato uno dei protagonisti del ‘Festival dello Sport’ de ‘La Gazzetta dello Sport’ questo fine settimana. L’ex giocatore di Milan,o PSG, ora in pensione, ha parlato di tutto davanti al giornalista Luigi Garlando. Queste furono le sue parole:da bambino: “Ho fatto tanto, come tutti i bambini. Ero sempre in giro a giocare a calcio. Stavo sempre con il pallone, ovunque andassi lo portavo con me e giocavo a calcio, anche se tutti mi dicevano che non avevo talento. Era il mio l’energia, la mia adrenalina.” Poi ho fatto anche cose che non si possono fare, ma si impara e si cresce.” La malattia di Raiola, suo agente e amico: “Sono stato con Mino quasi tutti i giorni nella sua ultima fase ...