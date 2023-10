Serbia vs Montenegro – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Ungheria, lacercherà di riprendersi nella partita contro il, nella battaglia cruciale per il secondo posto nel Gruppo G. Il primo incontro tra le due squadre si è concluso con una convincente vittoria dellaper 2-0 a marzo, ma con i padroni di casa che si presentano alla partita di sabato con una dinamica molto diversa dopo l’amara sconfitta, le sorti dell’incontro potrebbero cambiare. Il calcio di inzio divsè previsto alle 20:45 di martedi 17 ottobre Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI padroni di casa si trovano in una situazione in cui non possono più permettersi di perdere punti, poiché il ...