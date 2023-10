“Sei un figlio di pu***” | Benzema scatena il putiferio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un tweet di Karimhato un polverone social, raccogliendo commenti, illazioni ed insulti di ogni genere Il clima attorno al mondo del calcio si sta surriscaldando. Tra i nostri confini è partito il caso scommesse che sta dilaniando sia l’opinione pubblica che i protagonisti coinvolti. Caso che ha ricevuto una grande risonanza mediatica anche all’estero, a meno di un anno dall’affaire plusvalenze. Tuttavia ciò che sta accadendo in Serie A non ha nulla a che vedere con quello che sta avvenendo tra Israele e Palestina nell’ennesimo capitolo di una faida secolare. Inoltre quando l’attualità si mescola con il calcio la polemica è assicurata, come nel caso che riguarda Karim. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — ...

in ansia per il primo raffreddore di tuoneonato Niente paura usa questo semplice trucco e lo farai respirare meglio Un neonato in casa è fonte di gioia per tutti ma anche di ...

Manovra 2024, le novità per le famiglie: più soldi in busta paga, asilo gratis e decontribuzione per ... Il Sole 24 ORE

Manovra 2024, asilo nido gratis e taglio del canone Rai: le novità Sky Tg24

La prima puntata social è stata caricata nel primo pomeriggio su RaiPlay ... Ruggiero, sarto in pensione, ha ripetuto in più occasioni che per lui Fiore è come un figlio. E, da bravo figlio, Rosario ...“Se c’è uno che dice gravità senza rendersene conto sei tu”, aveva tuonato durante un confronto diretto. “Hai un figlio maschio, mio figlio ha 18 anni e a me si accappona la pelle a vedere come tu ti ...