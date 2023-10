“Sei solo un co***” L’ingegnere ‘travolge’ gli attivisti green | presi a calci

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 ottobre 2023) È accaduto di nuovo, l’epilogo sempre lo stesso. I gretini di Ultima generazione sono tornati in campo per l’ambiente: questa mattina a Milano una ventina dihanno momentaneamente interrotto la circolazione delle auto in un viale nei pressi di Fiera Milanocity, per la precisione all’incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo. Forti di tempo da perdere, i manifestanti si sono seduti in mezzo alla strada esibendo striscioni per l’emergenza climatica, scatenando la comprensibile reazione degli automobilisti. Non sono mancati i momenti di tensione, tra insulti e battibecchi roventi, complici le provocazioni di certi dimostranti. Alcuni automobilisti sono scesi dalle vetture e hanno spostato di peso gli eco-vandali, ma c’è anche chi è andato oltre. Un uomo è stato infatti pizzicato mentre prende aun attivista. La violenza non è mai ...