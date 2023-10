Se Il convegno è il film horror del momento su Netflix è perché certi uffici ti ammazzano davvero l' esistenza

(Di lunedì 16 ottobre 2023) C'è un nuovoin cima alla top 10 deipiù visti di. Tratto dal romanzo omonimo di Mats Strandberg Konferensen, è lo svedese Ildisponibile da venerdì 13 ottobre. Il giorno di uscita non è casuale per lo slasher diretto da Patrick Eklund. Chi ama questo sottogenere dell’orrore potrà ancora una volta gustare la paura dei personaggi coinvolti nella vicenda di essere inseguiti e uccisi da un maniaco omicida, dotato dell’immancabile maschera e di un arsenale di coltelli o altri oggetti taglienti. Le emozioni forti dei sanguinosi omicidi sono servite con la classica salsina agrodolce di terrore e comicità. Il regista gioca con i cliché e le convenzioni del genere, creando situazioni paradossali, ironiche e sorprendenti per inscenare la metafora dei problemi e delle paure che viviamo ...

Lo stesso, in generale, vale per tutti i personaggi di questo: fatto salvo quello che è ... E in fondo, il punto di Ilè forse proprio questo: che oggi, nel complesso, e nel complesso ...

Il convegno, su Netflix, è un horror di ambito lavorativo poco originale ma efficace nel raccontare un incubo diffuso GQ Italia

Il convegno, la recensione del film slasher svedese su Netflix Movieplayer

Il film di Patrik Eklung in streaming su Netflix funziona più commedia nera e satirica sul capitalismo che vero e proprio slasher, al netto di qualche spunto creativo sulle uccisione. La recensione di ...Chi vuole sviluppare le proprie competenze come spettatore di slasher in ambito lavorativo può partecipare a un nuovo team building su Netflix ...