Se il clima cancella la cultura

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il movimento di insegnanti di Teachers for Future incita gli studenti a «bigiare» la scuola per diventare attivisti ecologici. Ma rinunciare alla conoscenza li priverà del potere di capire. Tutti ricorderete i Fridays For Future. Era il tempo di Greta finanziata dalle multinazionali e diretta ideologicamente da Al Gore. Ora c’è una novità: è nato una specie di movimento che si chiama Teachers For Future, insegnanti che incitano i ragazzi a non andare a scuola perché la crisitica è più importante, giustificano le assenze e incitano i colleghi a fare altrettanto. Ne fanno parte presidi e professori che anziché educare alle varie materie di competenza - come è loro obbligo per il quale li paghiamo anche - diventano attivisti politici per formare militanti che poi vanno a occupare le tangenziali e magari imbrattare opere d’arte. Tutto questo mentre il tasso di ...