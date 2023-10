Se domani il tabaccaio ti vende un Gratta e vinci finirà nei guai | non lo sa nessuno

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Esistono casi in cui ilnon ha il diritto dire un. Ma quando accade tutto ciò? Non tutti sono a conoscenza del fatto che ilnon è un gioco per tutti. Infatti esiste una fascia precisa di popolazione che non può assolutamente comprarlo e che, nel caso in cui ildecide lo stesso dirglielo, rischia deimolto grossi. Tutti conoscono il celebre biglietto del, una lotteria istantanea che permette di portare a casa cifre molto elevate. C’è infatti chi è riuscito a portare a casa €10.000 chi invece sogna di ottenere quellata capace di cambiargli la vita. Quando è vietata la vendita di ...