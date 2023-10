Scuola in ospedale e istruzione domiciliare | assegnate le risorse agli USR per il 2023 24 Decreto

Una sedicenne si è gettata da una finestra della suama è stata salvata dal bidello . È successo in provincia di Asti , in un istituto scolastico. ...la sedicenne è stata ricoverata all'...

Ospedale Alessandria percorso formazione per le scuole superiori Radio Gold

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: nel 2022/23 oltre 60mila alunni. Cosa sapere: linee di indirizzo Orizzonte Scuola

Una ragazza tenta il suicidio gettandosi dalla finestra della sua scuola. Allarmato dalle grida dei compagni il bidello riesce ad afferrarla al volo. La giovane non è in pericolo di vita..We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...