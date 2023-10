Scossa a Napoli | la terra torna a tremare | dove è stato avvertito il terremoto

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo un periodo di relativa “pausa” dalle scosse,no ai Campi Flegrei, cittadini partenopei in ansia. I Campi Flegreino a, questa volo dopo un periodo di “pausa” considerando che la costanza di scosse di magnitudo relativamente elevata erano andate man mano a diminuire.avvertita in città, magnitudo ancora sconosciuta Una forteè stata avvertita dai cittadini alle 12:38, almeno stando alle prime info rilasciate dall’Osservatorio Vesuviano. Lasi è prolungata per diversi secondi, colpendo maggiormente le zone di: Pozzuoli, Arco Felice, Quarto e Bacoli, sino ad arrivare ad Agnano e le zone occidentali di. I Campi Flegrei, zona dei movimenti sismici – Spazio.it 15102023L’INGV, ...