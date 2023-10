Scontro tra auto a via Acciani Il terzo in città nel giro di poche ore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente lungo il ponte di Viaad Avellino. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi. Il sinistro probabilmente si è verificato per via del manto stradale reso viscido delle copiose piogge. Sul posto due ambulanze, circolazione paralizzata con le forze dell’ordine impegnate sul posto. Altri due incidenti questa mattina si sono verificati in, il più grave a Picarelli molto probabilmente anche a causa delle forti piogge di queste ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.