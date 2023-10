Scontro sugli Uffizi | FdI silenzia Nardella | A lui il premio faccia tosta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una polemica lunga venticinque, interminabili anni. Chiusa (finalmente) dalla presa di posizione del Consiglio superiore dei beni culturali: il progetto di rifacimento dell'uscita della Galleria deglia Firenze, pensato dall'architetto giapponese Arata Isozaki, non si farà. Una scelta che ha letteralmente mandato su tutte le furie il sindaco Dario. "Firenze è la città dei grandi architetti, da Brunelleschi a Michelucci per passare agli architetti dei tempi più recenti: non è possibile che Firenze non riesca ad assegnare opere assegnate con concorsi internazionali ai grandi architetti contemporanei. Altre città lo fanno: Londra lo fa, Parigi lo fa, Milano lo fa, non si capisce perché Firenze non lo debba fare. Con l'annullamento del progetto Isozaki, uno dei più grandi architetti del mondo, Firenze fa una figuraccia internazionale. E ...