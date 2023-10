Scommesse | Tonali consigliò il sito illecito a Fagioli?

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Stanno emergendo altri scenari inquietanti dietro allo scandalo relativo alleillecite; secondo un’indiscrezione, sarebbe stato lo stesso Sandroa consigliare e a far installare a Nicolòl’app delillegale disportive sul proprio telefono. Un particolare, quello descritto questa mattina da Repubblica e riportato da Europacalcio, che potrebbe aggravare ancora di più la situazione di Sandro, già piuttosto negativa dopo l’ammissione del giocatore del Newcastle. Ora bisognerà capire se il centrocampista avesse giocato, tra le tante puntate, anche il Milan ai tempi della sua militanza rossonera. Il ragazzo ha reagito in modo impeccabile, iniziando subito una terapia apposita per provare ad uscire dal tunnel della ludopatia; ma se la ...

Intanto uno degli avvocati del calciatore Sandrosi è presentato stamani a Palazzo dei giustizia di Torino dal pubblico ministero che si occupa dell'inchiesta sulle. Si è trattato di ...

Caos scommesse, Tonali pronto ad autodenunciarsi: ma resta da capire se ha scommesso sul Milan TUTTO mercato WEB

Fagioli, Tonali e Zaniolo sono indagati nell'ambito dell'inchiesta scommesse: gli scenari per l'Europeo del 2024 in Germania ...Home » Canali » Sport » Da Fagioli a ‘Mister X’, lo scandalo delle scommesse (per ora) non s’allarga ...