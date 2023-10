Scommesse | l'avvocato di Tonali in Procura a Torino | incontro con il pm

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nuovi sviluppi nella vicenda, che ha coinvolto tra gli altri Sandro, centrocampista della Nazionale e del Newcastle, che in...

Uno degli avvocati del calciatore Sandro Tonali si è presentato stamani a Palazzo dei giustizia di Torino dal pubblico ministero che si occupa dell'inchiesta sulle. Il penalista non ha rilasciato dichiarazioni. Si è trattato di un incontro informale che è servito solo per prendere contatto. A quanto si apprende l'interrogatorio di Tonali non è, almeno ...

Avvocato Tonali oggi in Procura a Torino Sky Sport

Inchiesta Scommesse: è la settimana anche di Zaniolo. Gli avvocati attesi a Torino Calciomercato.com

Nuovi sviluppi nella vicenda scommesse, che ha coinvolto tra gli altri Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale e del Newcastle, che in estate lo ha acquistato dal Milan. Uno degli avvocati del r ...Nicolò il testimone chiave della vicenda, Sandro il ragazzo che dopo essere finito sulla bocca di tutti: la procura federale si appresta a interrogare l’ex milanista ...