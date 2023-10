(Di lunedì 16 ottobre 2023) Unoè stato recuperato daiin condizioni di salute precarie e curato. Si tratta, come spiega la stessa nota di, di “Una vera e propria rarità per la nostra sezione, dal momento che lo( , locomune europeo) è una specie elusiva che ...

... i suoi alberi si tingono di colori accesi, passando dal verde brillante all'oro, ale al ... Esseri affascinanti come il ghiro, la martora, loe la rarissima salamandra pezzata vivono ...

Scoiattolo rosso salvato a Lazzate dai volontari di Enpa Milano Il Notiziario

Lo scoiattolo rosso torna a ripopolare il Quartiere 4: le ... Isolotto Legnaia

La più piccola presenta sul rovescio un moscardino, roditore la cui popolazione si è dimezzata dal 2007. Lo scoiattolo rosso invece campeggia sulla moneta da due pence, mentre una foglia di quercia si ...(Adnkronos) – Animali e fiori per celebrare la natura, ma anche a scopo didattico. Le nuove monete coniate per il regno di Carlo III sono state appositamente pensate per piacere ai bambini britannici, ...