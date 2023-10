Scialpi a Domenica In | si scatena il body shaming | “Irriconoscibile Ormai è una maschera | il chirurgo andrebbe arrestato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tra gli ospiti della puntata diIn andata in onda ieri 15 ottobre, c’è stato anche. Il cantante e attore, concorrente di Tale e Quale Show, è entrato nello studio di Maria Venier tra gli applausi del pubblico. Qui ha raccontato di essersi ritrovato, dopo un periodo non facile: “Mi ero un po’ perso, sai la vita. Adesso sono qui e sono felice di esserci. I momenti di dolore non ti indeboliscono, ti rinforzato“. Quindi ha ripercorso la propria vita attraverso una clip video: “Bello come il sole, amato da tutti. Cos’è successo poi che ti ha fatto fermare? Che scelte di vita hai fatto tu?”. “Mi sono fermato perché volevo emanciparmi – ha risposto-. Ho deciso di auto-produrmi, adesso ti accettano facilmente, all’epoca le multinazionali invece ti mettevano da parte. Però ho imparato tantissimo, volevo essere ...