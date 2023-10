Scandalo scommesse | serve giustizia non sentenze esemplari

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'ultimoche ha investito il calcio italiano non è nemmeno delineato nei suoi reali contorni e già è partita la corsa a trovare la strada per uscirne. Se accertate le responsabilità, sportive e non penali visto che di questo si occupa chi gestisce il pallone, cosa dovrà accadere agli eroi della domenica caduti in tentazione e disgrazia? Come sempre si viaggia da un opposto all'altro. C'è la corsa a vuotare il sacco, per prendere coscienza degli errori commessi ma anche per garantirsi un trattamento meno duro in sede di giudizio. E c'è la malcelata necessità di dare un segnale forte, magari stangando qualcuno dei protagonisti, per non dare l'impressione che tutto si possa liquidare con un buffetto o poco più. Sia la prima che la seconda soluzione sono un errore. Intanto perché davvero ancora non c'è contezza di quale sia la dimensione dello ...