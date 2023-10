Scandalo nel Catanese | Preside Arrestato per Presunte Molestie a 7 Studentesse Minorenni

Dopo lodel calcioscommesse che ha colpito il paese negli anni precedenti, i recenti ... In sintesi , la crescente minaccia di 'scommetopoli' mette a rischio la fiducia dei tifosicalcio ...

Scandalo scommesse: cosa rischiano i club dei giocatori coinvolti Tuttosport

Scandalo calcio scommesse: cosa è vietato ai calciatori Vanity Fair Italia

Fagioli avrebbe rivelato al procuratore federale Chiné di aver ricevuto da Tonali l’app per le scommesse illegali ...Questo non è uno scandalo. È un’epidemia. Per la giustizia ordinaria di raffreddore. Per quella sportiva di peste. Un’epidemia di peste può decimare una Nazionale e tagliarla fuori per un decennio dal ...