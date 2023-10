Sant’Antimo | stacca corrente di casa all’ex e prova a entrare | arrestato 42enne

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023)laalla ex e tenta diin. Attimi di terrore per una donna maltrattata da 12 anni. A finire in manette, a, undel posto.ladiCome in un film dell’orrore, l’uomo hato laall’abitazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.