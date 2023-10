San Siro pieno con la Juve | Milan mai così amato dagli anni 90

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un altro traguardo raggiunto:ntus di domenica sera sarà un match da tutto esaurito. Attesi sugli spalti circa 75mila tifosi per un incasso molto simile a quello della passata stagione quando si toccarono i 5 milioni di euro. L’ufficio booking del Meazza quest’anno ha registrato il primo picco stagionale all’esordio in Champions di Leao e compagni: 4,96 milioni di incasso per-Newcastle. “Alle prime tre partite di A hanno assistito 23.350 spettatori residenti all’estero – scrive la Gazzetta dello Sport in edicola -, con Svizzera (logico), Germania (meno logico), Francia e Regno Unito come nazioni più rappresentate”. Dal post-Covid le presenze allo stadio sono gradualmente aumentate sino a confermarsi su numeri da record. Ilnon erada tifosi e ...

...per il gioco on line Newcastle United's Italian midfielder #08 Sandro Tonali looks on during the UEFA Champions League 1st round group F football match between AC Milan and Newcastle at the...

Albertini su San Siro: "Credo proprio che lo stadio verrà ristrutturato, alle due milanesi serve un... Milan News

Zenga: "Sono emotivamente legato a San Siro, ma il futuro sono gli stadi di proprietà" TUTTO mercato WEB

Non solo l’abbattimento dello stadio di San Siro, ecco i progetti nel mirino di Sgarbi: “Milano soffre di cupio dissolvi” Altolà al futuro museo digitale nell’ex Albergo Diurno di Porta Venezia. È il ...Ibrahimovic: «Quattro squadre forti ma lo Scudetto lo vince il Milan. Scommesse Un calciatore professionista non può fare certe cose» – VIDEO Zlatan Ibrahimovic ha parlato in zona mista dal Festival ...