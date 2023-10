San Marino vs Danimarca – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva nel Gruppo H nel fine settimana, laè a un passo dal raggiungere Euro 2024 quando martedì 17 ottobre affronterà San. Se vinceranno come previsto e se gli altri risultati andranno a loro favore, i danesi potrebbero sigillare la qualificazione automatica per le finali del prossimo anno; nel frattempo, i padroni di casa non hanno ancora segnato o raccolto un punto. Il calcio di inizio di Sanvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partita Sanvsa che punto sono le due squadre SanFacendo un passo avanti verso la conquista di una partecipazione consecutiva alle finali dei Campionati Europei – dopo aver saltato due delle tre precedenti – la ...