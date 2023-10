Samuel Dilas | morto improvvisamente per trombosi il cestista di 24 anni | giocava in Serie B nel Lumezzane

(Di lunedì 16 ottobre 2023). Il 24enne pivot della Virtus, squadra di basket che milita nel campionato diB, era ricoverato da venerdì 13 ottobre per unapresso l'Ospedale Civile di Brescia. Un malore improvviso accusato in casa, alla gamba, poi estesosi nel resto del corpo lo ha r

Questo è il momento delle lacrime e del dolore. Ma si dovrà comunque approfondire il motivo per cui(nella foto), 24 anni, affetto probabilmente da una "malattia congenita" è morto ieri a seguito di "complicazioni causate da una trombosi". Il giovane cestista, che lascia genitori e ...

Dopo essere stato dimesso, era nuovamente stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civile di Brescia per un malessere improvviso ...