Samsung Galaxy S20 FE con patch di sicurezza di ottobre 2023

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il colosso di Seul ha aggiornato un altro telefono con l’ultimo upgrade di. IlS20 FE ha iniziato a ricevere ladidiin Asia ed Europa. I telefoni non hanno ancora ricevuto il nuovo aggiornamento diin altre Regioni, come il Nord America, ma prevediamo che ciò accada nei prossimi giorni. Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per ilS20 FE (SM-G780G) viene fornito con la versione firmware G780GXXS7EWI3 in Australia, Europa, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine e Vietnam. Questa è la versione Snapdragon del telefono che ha solo connettività LTE. IlS20 FE 5G ...