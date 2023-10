Salvini | Ponte Messina ‘è diritto siciliani’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Ilsullo Stretto non è ilfrae Villa San Giovanni, è undi milioni di siciliani essere collegati stabilmente con il resto dell’Italia e dell’Europa” Così il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteointervenendo venerdì all’inaugurazione del Palermo Marina Yachting. Sul tempa degli appalti,ha ribadito che “l’Italia ha voglia di fare e meno è lunga la trafila degli appalti, meni uffici pubblici bisogna girare, più è semplice per imprenditori, professionisti e sindaci e più è difficili per corrotti e corruttori. Serve coraggio per investire in opere pubbliche come questa”. L'articolo proviene da Italia Sera.