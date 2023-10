Salvini | il canone Rai scendere da 90 euro a 70

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Risparmio in vista per gli italiani. Arriverà dal taglio del Governo Meloni alla Rai. Ildella tv di Stato infatti dovrebbeda 90a 70 circa. E’ una delle sorprese della nuova manovra finanziaria. E’ quanto è contenuto nel Def approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Matteoha annunciato la notizia in conferenza stampa. Il taglio delRai è da sempre una battaglia del Carroccio. Il Governo decide di risparmiare sulla televisione pubblica.