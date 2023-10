Salvatore Bagni | “De Laurentiis era convinto di convincere Conte”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ex campione del Napoli, ha parlato della questione De- Antonioe del momento della squadra azzurra. CALCIO NAPOLI., ex calciatore e commentatore, è intervenuto a Radio Crc durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Ha condiviso le sue opinioni su vari argomenti, tra cui la la situazione attuale del Napoli. Cosa Pensadella Situazione Attuale del Napoli?ha espresso preoccupazione per la situazione attuale del Napoli, sottolineando che la squadra è inferiore rispetto alla scorsa stagione. Ha criticato i nuovi acquisti, definendoli “rincalzi” che non faranno la differenza. Ha anche messo in discussione l’utilizzo di ...