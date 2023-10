... l'Iss: "Casi in aumento in Italia, sono 261" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti... vespe e calabroni, fino aldi zecca o pappataci, passando per formiche, acari e pulci. D'...

Salute: morso di zecca e Sindrome alfa-Gal, l'allergia alla carne rossa La Gazzetta del Mezzogiorno

Dalla Zucca alla Tavola: Nutrizione e Salute in Ogni Morso Microbiologia Italia

Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - Con un ottobre tra i più caldi della storia è aumentato anche il periodo di attività delle zecche, vettore di ...Godono di "ottima salute" le grandi aziende dell'Umbria secondo le anticipazioni ... Lo scenario per il 2023 si è un po' complicato a causa del mordere dell'inflazione, del conseguente innalzamento ...