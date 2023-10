Salerno | spaccio di droga | arrestato pusher

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nella serata di sabato 14 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannoin flagranza di reato una persona per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, di 7 gr. di stupefacente del tipo crack, suddivisa in 27 dosi nonché 2 gr. di cocaina suddivisa in 11 dosi e 3 gr. di marijuana. I militari, inoltre, all’interno del suo domicilio hanno rinvenuto ben 4 piante di marijuana per un peso complessivo di 4 chili. Segui ZON.IT su Google News.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato, in flagranza di reato, G. D. G, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente, in quanto individuato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare ...

Spaccio di crack, cocaina e marijuana: arrestato a Salerno SalernoToday

Salerno: sorpreso con 4 kg di piante di marijuana e diverse dosi di ... ondanews

Sorpreso in possesso di droga pronta per lo spaccio, viene arrestato in flagranza di reato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno nei giorni scorsi hanno arrestat ...La sera del 14 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un individuo, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza s ...