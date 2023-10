Salerno | rapinò un’anziana | nei guai una donna

Leggi su zon

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I Carabinieri della Stazione diMercatello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale “dell’obbligo di dimora nel comune di residenza”, emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura nei confronti di una. Laè accusata di rapina impropria consumata lo scorso 4 aprile ai danni di unaanziana. Secondo l’ipotesi accusatoria, accolta dal GIP che dovrà essere vagliata in dibattimento, l’indagata si sarebbe appropriata di preziosi in oro e diamanti per un valore di 3500 euro che la vittima custodiva nella camera da letto della propria abitazione. Segui ZON.IT su Google News.