Salerno | 41enne non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie | arrestato

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I Carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere nei confronti di unper atti persecutori nei confronti dell’ex. L’uomo, già sottoposto al “diai luoghi frequentati dparte offesa“, avrebbe violato le prescrizioni impostegli dal Giudice, continuando ad assumere condotte intimidatorie e lesive nei confronti della donna. Segui ZON.IT su Google News.

Continuava a perseguitare l'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento . Per questo motivo unè stato arrestato dai carabinieri stazione diMercatello. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere emessa dal Gip del Tribunale ...

Salerno, perseguita l'ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 41enne SalernoToday

Continua a perseguitare l'ex moglie: 41enne di Salerno finisce in carcere Ottopagine

La sera del 14 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un individuo, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza s ...Vìola le prescrizioni imposte e continua a compiere atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Per questo motivo, ieri, i Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un'ordinan ...