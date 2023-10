Salernitana | Paulo Sousa ai saluti | “Grazie a giocatori e tifosi | Salerno avrà un posto speciale nel mio cuore”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Attraverso un post su Instagram,ha salutato ladopo esser stato esonerato durante la sosta nazionali. Il tecnico portoghese, protagonista di un ottimo finale di stagione 2022/2023 con tanto di salvezza ottenuta, non ha convinto in avvio del nuovo anno ed è stato rimpiazzato con Filippo Inzaghi. “Un enormeai miei, siete i veri eroi delle mio viaggio a. La vostra dedizione, il vostro impegno, il modo in cui abbiamo lottato insieme, non solo ci hanno reso una squadra ma una famiglia che ci ha reso più forti. È stato un onore essere al vostro fianco – si legge – Un profondo ringraziamento a tutti i. Abbiamo lottato, abbiamo pianto, abbiamo riso e siamo cresciuti insieme. La vostra passione è il battito del ...