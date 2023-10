Sabrina Ferilli | l’abito nude esalta le sue forme | il web si infiamma

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestiniè inarrestabile. L’attrice è più social che mai e il pubblico sembra apprezzare. Sul suo profilo Instagram, infatti pubblica quotidianamente scatti ritraenti la sua vita, molti dei quali sono super sensuali. Nonostante il passare degli anni, infatti,è più in forma che mai e conserva quel fascino che sin da sempre l’ha contraddistinta. Ad accentuare ancora di più la sua perfetta silhouette gli abiti attillati che indossa, un mix di raffinatezza e audacia. LEGGI ANCHE >cita Adriano Celelentano: “Oggi come il ...