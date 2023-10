Rugby | ai Mondiali scoppia il problema arbitri Dalle Fiji alla Francia | esplodono le polemiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si sono conclusi i quarti di finale dellaWorld Cup 2023 e ad accedere alle semifinali sono state Argentina, Nuova Zelanda, Inghilterra e Sudafrica. E se sabato non ha scatenato troppeil mediocre arbitraggio di Karl Dickson in Galles-Argentina, con l’incredibile spettacolo di Irlanda-All Blacks a riempire le prime pagine, domenica a tenere banco sono stati anche, se non soprattutto, gli errori arbitrali. Tante le chiamate a dir poco dubbie di Mathieu Raynal in Inghilterra-. Dallo sgabello fatto da Tom Curry che doveva venir sanzionato almeno con un cartellino giallo e che, invece, è valso solo un fallo per le, all’in avanti volontario di Owen Farrell, anch’esso sanzionato solo con una punizione, passando per le troppe volte che lo stesso Farrell protestava con il fischietto francese senza ...

Sugli spalti deidi, in corso in questi giorni in Francia, il principe George del Galles è apparso molto contrariato (e anche un po' annoiato). Impossibile dargli torto. La squadra di casa non ha fatto ...

Il Sudafrica vince la battaglia con la Francia: fuori i padroni di casa La Gazzetta dello Sport

Mondiali rugby: 29-28 alla Francia, Sudafrica in semifinale Agenzia ANSA

Ai Mondiali di Rugby in corso in Francia, il Galles ha perso contro l'Argentina, mentre l'Inghilterra è volata in semifinale, per la gioia della principessa, che ha assistito alla sfida insieme a Zara ...Il Sudafrica si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di rugby battendo la Francia per 29-28 (19-22) nel match dei quarti di finale giocato questa sera allo Stade de France. Nella semifinale di ...