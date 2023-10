Roma | via cantieri Giubileo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I dipendenti del ministero delle Infrastrutture a Porta Pia, come i residenti, attendevano da anni marciapiedi sicuri dove passare e banchine più larghe per l’autobus in una zona dove il traffico è da sempre molto caotico. Entro la fine del mese inizieranno i lavori per migliorare la sicurezza dei pedoni e ridare lustro e decoro, anche in otticadel 2025. Dopo aver avviato i lavori per il sottovia di piazza Pia o il restyling di piazza dei Cinquecento, entrano nel vivo anche iper i marciapiedi nelle zone dove mancano e quelli la pavimentazione sulla viabilità secondaria, con strade piene di buche. Poi, l’amministrazione sistemerà le radici dei platani che negli ultimi anni hanno distrutto il manto stradale, chiudendo anche i sottopassi verso piazza Fiume e nel sottovia di corso d’Italia. Sarà accresciuta la ciclabile che va verso ...