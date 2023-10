Roma 16 ottobre 1943-2023 | 80 anni dal rastrellamento del ghetto | lo speciale di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ottantafa iniziò lo spietatodeldi. Non furono risparmiati neanche altri quartieri della Capitale, da Trastevere a Testaccio, da Monteverde al Salario. In 1259 - 689 donne, 363 uomini e 207 bambini - furono costretti ad abbandonare le loro abitazioni, a lasciarsi alle spalle tutte le cose e i ricordi di una vita. Le SS scelsero quella data appositamente: era il giorno del riposo per gli ebrei che celebravano anche la festa del Sukkot. In questo modo, i soldati nazisti erano sicuri di trovarli in casa. Famiglie “miste” In 227 vennero rilasciati perché provenienti da famiglie 'miste', ma più di 1000 ebreini - la mattina del 18del- furono portati dalle SS alla stazione Tiburtina e caricati su un convoglio con 18 carri ...