Rivalutazione pensioni 2024 | ecco le novità della manovra su Quota 103

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato significative modifiche al sistemastico italiano. Dopo le ultime dichiarazioni del premier Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti,le principalidellein relazione all'inflazione: Le nuove disposizioni prevedono unadel 100% per lefino a quattro volte il minimo,...

... che resta dunque confermata anche per il 2024 :al 100% per lefino a 4 volte il minimoal 90% per leda 4 a 5 volte il minimo poi si procede a scalare, ...

Pensioni 2024, tagli alle rivalutazioni: aumenti ridotti per gli assegni. Ecco come cambiano le cifre QUOTIDIANO NAZIONALE

Manovra, Meloni: "Rivalutazione pensioni al 100% fino 4 volte minimo" La7

Rivalutazioni, uscita anticipata, sistema contributivo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lunedì ...Meloni:«La considero molto seria e realistica che non disperde risorse ma le concentra su alcune priorità». Salvini: no emendamenti della maggioranza ...