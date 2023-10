Rivalutazione pensioni 2024 | ecco le novità | arriva Quota 104

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le recenti modifiche al sistemastico italiano vedono una stretta significativa sul pensionamento anticipato. Non saranno più disponibili l'Ape sociale e103 come formulati lo scorso anno. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che queste forme saranno sostituite con regole più restrittive, rendendo l'accesso alla pensione prima dei 67 anni più complesso. Introduzione...

È prevista poi ladelleall'inflazione con un recupero pieno per lefino a quattro volte l'importo minimo e poi fasce con percentuali di rivalutazioni decrescenti. * ...

Quota 103: ecco le ipotesi del governo per poter finanziare questa misure (con ipotesi di taglio sulla rivalutazione delle pensioni più alte) ...Irpef, arriverà fino a 260 euro l'anno per i lavoratori e i pensionati con un reddito medio il beneficio della nuova curva dell'imposta sul reddito disegnata dal governo per il ...