Rivalutazione pensioni 2024 | confermata la proroga di Quota 103 | ecco le novità

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo progetta "micro" interventi sul sistemastico , con un budget desiderato di meno di 800 milioni di euro, che potrebbe richiedere nuove risorse attraverso l'inasprimento delle regole didellerispetto all'inflazione. A gennaio, l'Inps ha applicato differenti tassi dia seconda dell'importo della pensione: piena(100%) per...

ROMA Arriva il conguaglio a 16 milioni di pensionati italiani. Un piccolo aumento, da 5 a 20 euro al mese , che completa ladegli assegni di quest'anno all'inflazione del 2022. Questa mattina il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare " assieme al Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a ...

Il governo vuole finanziare Quota 103 tagliando la rivalutazione delle pensioni più alte Fanpage.it

PENSIONI: rivalutazione dell'Assegno, vediamo potrebbe cambiare nel 2024 secondo gli esperti iLMeteo.it

Sulle pensioni, alla fine, l’ha spuntata Forza Italia. Nella legge di Bilancio che sarà licenziata questa mattina in Consiglio dei ministri ci sarà il ...Oggi, lunedì 16 ottobre, il governo Meloni si riunirà in Consiglio dei ministri alle 9:30 per affrontare il capitolo manovra: sul tavolo il testo ...