Ristorante vieta accesso ai bambini | “Corrono | sporcano | fanno chiasso | così si fa”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Il locale, esasperato dalla troppa confusione creata dai giovanissimi ha deciso di porre un divieto d’alle famiglie condi età pari a 10 anni o inferiore. E’ bufera sui social per la decisione di unche hato l’aiperché “confusionari, vivaci,troppo”. A scatenare le polemiche è stata la scelta della famiglia Calabrese, proprietaria di un locale che avrebbeto l’ingresso ai piccoli di età uguale o inferiore ai 10 anni. La polemica è scoppiata perché il Nettie’s House of Spaghetti, di Chris e Tania, ha annunciato il radicale cambiamento proprio attraverso la propria pagina social di Facebook. Su facebook si legge: “Amiamo i ...

Anche se fanno una gita o un'uscita al, immancabilmente fotografano tutti e tutto, ... Niente vi, poi, di aprire un vostro sito e vendere foto senza intermediari.

Bambini al ristorante: i titolari vietano l'ingresso ed è polemica la Repubblica

Ristorante vietato ai bambini, i proprietari: «Corrono, sporcano e fanno rumore, è la scelta giusta». Scoppia leggo.it

Ad assaggiare la pizza "più buona della galassia conosciuta" sono arrivati anche Jedi e Sith, con le loro spade laser. Da un'altra galassia. Lontana. Immaginaria. No, non era il set di una ripresa cin ...Bambini vietati al ristorante Per qualcuno è una scelta assurda, qualcun altro la ritiene una grande idea. Il Nettie’s House of Spaghetti, ristorante di cucina italiana nel ...