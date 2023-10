Risolto l' Enigma dell' Odore Sospetto e non Crederete Cosa Hanno Trovato i Carabinieri

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Chieti - Una situazione insolita è stata risolta a Ripa Teatina, dove un misterioso e persistenteha allarmato i residenti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, idel Nucleo Operativo Radiomobilea Compagnia di Chieti sono intervenuti efatto una scoperta sorprendente. Un uomo di 44 anni, residente in zona, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'origineè stata individuata in un furgone guidato dal sospettato. Da questo veicolo emanava unparticolarmente intenso di "marijuana", riconoscibile anche da chi non ne era un esperto. Iquindi approfondito le indagini e condotto una ...