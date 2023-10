Rischio escalation in Medio Oriente non frena le Borse | a Milano crolla Tim Spread sotto 200

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo la presentazione della Manovra loBTp-Bund chiude in calo a 198 punti base dai 202 punti della chiusura di venerdì. In lieve aumento il rendimento del titolo decennale italiano al 4,76%.il prezzo del gas dopo il rally

L'attentato a Bruxelles ha confermato, dopo il caso francese, ilterrorismo in Europa. Non è una novità, per quanto drammatica sia; ma la diventa nel ...a Gaza e i rischi diregionale.

Scontri tra Israele e Hezbollah, rischio di escalation con l'Iran - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Iran muove i soldati vicino Israele: ora è rischio escalation. Pechino: "Sostegno a causa palestinese" ilGiornale.it

Il presidente Usa farà tappa anche al Cairo. In partenza pure Scholz. Oggi vertice Ue straordinario: contenere la reazione sulla Striscia ...Non è una novità, per quanto drammatica sia; ma la diventa nel contesto post 7 ottobre, con l’attacco al cuore di Israele, la gravissima crisi umanitaria a Gaza e i rischi di escalation regionale.