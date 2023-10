Ripristinare la schermata iniziale di Android se ci sono troppe icone

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La personalizzazione è una delle caratteristiche più apprezzate su: cambiando launcher ed installando nuove app e widget possiamo rendere davvero unico il nostro telefono. Se però facciamo troppi esperimenti o notiamo che il telefono rallenta troppo può essere una buona idealainiziare o resettare il launcher in uso, così da poter ricominciare daccapo. Nella seguente guida abbiamo raccolto tutti i metodi perladi, così da risolvere i problemi legati ad essa, tornare al launcher predefinito svuotato da tutte leaggiunte nel tempo e rimuovere eventuali rallentamenti, blocchi o errori grafici. LEGGI ANCHE -> Migliori Launcherper cambiare aspetto ...

Qualora decidessi di cambiare idea, considera che è possibilel'account entro i 3 mesi ...premi sulla dicitura Impostazioni dell'account nel menu di sinistra e scorri la relativa...

iOS 17 e tvOS 17 ci consentono ripristinare Apple TV con il nostro ... iSpazio

Come scaricare iOS 17 Salvatore Aranzulla

Nothing ha avviato sul Nothing Phone (2) il programma di beta testing pubblico di Nothing OS 2.5, la nuova versione della sua interfaccia utente basata sull'ultima release del sistema operativo ...Salve a tutti. E' da ieri che sto provando a ripristinare la mia Chromecast HD ai dati di fabbrica senza riuscirci. Sia utilizzando il tastino che selezionando l'opzione direttamente nelle impostazion ...