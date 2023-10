Rinnovo contratto scuola | Valditara | “Mantenuto impegno per chi lavora per futuro nostri figli” Ascani | “Manovra debole e avventata per la scuola”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo italiano ha preso una mossa decisiva per onorare l'preso verso il personale scolastico, garantendo uncontrattuale per circa 1 milione e 200 mila dipendenti della. L'articolo .

"Dirigenti, docenti e personale Ata svolgono un ruolo decisivo per la crescita dei nostri giovani e per lo sviluppo del Paese. Le risorse stanziate per ildelconfermano la centralità che la scuola riviste per il governo nel sistema Italia.

Manovra, aumenti stipendi per docenti, dirigenti scuola e Ata. Valditara: «Mantenuto impegno rinnovo contratto ilmessaggero.it

