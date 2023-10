Rinnovo contratto Pa | 2 miliardi per il triennio 2022-24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'anticipo deldei contratti a tempo indeterminato della Pubblica amministrazione per il-2024 è previsto "in via eccezionale" a dicembre 2023 con uno stanziamento di 2di euro. È quanto prevede la bozza del decreto legge sulla manovra approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. L'articolo .

Al Comune di Bologna, oltretutto, "non è ancora iniziata la nuova contrattazione decentrata sul salario accessorio, già scaduto, dopo ildelnazionale. Al momento il fondo per il ...

Manovra, aumenti stipendi per docenti, dirigenti scuola e Ata. Valditara: «Mantenuto impegno rinnovo contratto ilmessaggero.it

Rinnovo contratti PA: 5 miliardi nella Legge di Bilancio 2024, priorità a sanità e sicurezza Informazione Fiscale

L'anticipo del rinnovo dei contratti a tempo indeterminato della Pubblica amministrazione per il triennio 2022-2024 è previsto "in via eccezionale" a dicembre 2023 con uno stanziamento di 2 miliardi d ...Sei situazioni in bilico in casa Napoli: Kvaratskhelia, il caso Osimhen e il rebus sul rinnovo di Zielinski. Ecco tutti gli scenari.