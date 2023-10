Rider Investito in Via Panella | Frattura e Traumi in un Incidente

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'Aquila - Un giovanedi Glovo, mentre era in servizio in bicicletta, è stato coinvolto in unstradale. L'evento tragico si è verificato ieri sera in via Antonio, nei pressi della Questura dell'Aquila, a pochi metri dalla sede dei vigili del fuoco. La scena ha richiamato l'intervento del personale del 118, nonché delle forze dell'ordine, tra cui la polizia e i carabinieri, insieme agli stessi vigili del fuoco. A causa dell', il traffico è stato temporaneamente interrotto in entrambe le direzioni nelle vicinanze del luogo dell'evento. Fortunatamente, il giovane coinvolto non si trova in pericolo di vita, ma ha riportato un trauma cranico di gravità moderata e diverse fratture. Attualmente, è sotto osservazione medica per valutare la sua condizione. leggi tutto

