Ricevere un segnale Wi-Fi più forte con i Range Extender

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il ripetitore Wi-Fi è diventata una soluzione molto popolare negli ultimi anni per ampliare la copertura di una rete wireless casalinga o di un negozio molto grande, senza dover configurare dei modem aggiuntivi o postare quello principale dalla presa a muro a cui è collegato. Se ilnon arriva al secondo piano o nella stanza più lontana, basterà utilizzare uno dei seguenti dispositivi per trovare una soluzione rapida al problema della copertura. Anche se questi dispositivi sono famosi per essere molto semplici da utilizzare e configurare meglio sapere come funzionano, quando è necessario utilizzarle uno e quale tipo diutilizzare, anche in base al tipo di rete Wi-Fi che intendiamo estendere. Se siamo però utenti alle prime armi con i dispositivi informati e non sappiamo da dove partire, in questa guida vi ...