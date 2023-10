Ricarica di Pixel 8 Pro | quanto ci vuole per una ricarica completa?

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Quali sono i tempi didi8 Pro? Dotato di una batteria dalla grande capacità, nella confezione di vendita non è presente un alimentatore, troviamo solo il cavo dati e un adattatore USB/micro USB C. I dispositivi di Google non sono famosi per tempi dirapidi, anche la potenza massima con cui il dispositivo Android è compatibile mostra questa tendenza che non sembra essere fondamentale per Big G.8 Pro – specifiche Acquista su Amazon Test didi8 Pro Il test didi8 Pro è importante per conoscere il tempo necessario ad effettuare lapartendo dallo zero ...