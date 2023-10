Ribaltone in Polonia | cosa succede con l' Ue dopo le elezioni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si profila un cambio della guardia del governo in, l'avvento di un governo più filoeuropeo dell'attuale, che potrebbe cambiare gli assetti politici anche in Europa centro-orientale. Nelleparlamentari svoltesi ieri, secondo gli exit-poll, il partito di governo nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), al potere dal 2015, è in testa ma senza maggioranza; è invece l'ex presidente del Consiglio Europeo, l'euro-filo Donald Tusk ad avere la possibilità di formare una maggioranza di governo con altri due partiti, Terza Via e Sinistra. I risultati elettorali ufficiali si avranno nel corso della giornata, forse addirittura domani. Ma in base agli exit poll, il PiS del primo ministro Mateusz Morawiecki ha vinto con il 36,8% dei voti e una proiezione di 200 seggi, sui 460 del Parlamento: insufficienti dunque per la maggioranza assoluta ...